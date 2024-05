Bayer Leverkusen-Roma - Totti sosterrà in volo per il Vietnam la squadra di De Rossi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – L’ex capitano della, Francesco, questa sera,inil compagno di tante sfide Daniele Denella semifinale di ritorno di Europa League contro il, in programma alla BayArena. L’ex numero 10 giallorosso è partito infatti questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per ilcon la compagnia Qatar Airways, in compagnia di un amico. Per arrivare all’aeroporto di Ho Chi Minh, con scalo a Doha, sono necessarie circa 17 ore di viaggio.si aggiornerà insulla partita difficilissima per la, chiamata a rimontare la sconfitta per 2-0 subita in casa all’Olimpico. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .