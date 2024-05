Paura sul Treno Regionale | Ragazzo Denunciato per Aver Gettato un Finestrino dal Treno in Crosa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un giovane italiano è statodalla polizia ferroviaria (Polfer) di Avezzano per danneggiamento a bordo di undiretto a Cassino. Ilè accusato dirimosso il vetro di una porta dele dilodalin corsa, causando danni alla carrozza. Il personale della Polfer ha avviato un'indagine e ha ascoltato le testimonianze dei passeggeri presenti al momento dell'atto vandalico. Le prove raccolte sono fondamentali per l'accusa nei confronti del giovane, che sarebbe sceso alla fermata successiva insieme ad un gruppo di ragazzi. Questo atto di vandalismo rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei passeggeri e delle infrastrutture ferroviarie. ...

