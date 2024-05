Biden | Se Israele invade Rafah non manderò più armi offensive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le elezioni americane entrano nel vivo, malgrado manchino 6 mesi al voto per le presidenziali, e Joeimprime una svolta alla politica della Casa Bianca verso. Le Università statunitensi sono attraversate da vaste proteste contro la guerra a Gaza, fatta anche grazie alleamericane, che gli studenti definiscono un “genocidio” del popolo palestinese. In un’intervista alla Cnn il presidente Usa ha detto per la prima volta di voler condizionare le forniture militari. Continuando, cioè, a fornire quelle difensive ma non quellese Tel Avivrà. Parole arrivate dopo la prima sospensione, l’altro giorno, dell’invio di migliaia di bombe all’alleato mediorientale. “Continueremo a garantire chesia sicuro in termini di Iron Dome e ...