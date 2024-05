Torre Annunziata | reddito di cittadinanza a familiari di camorristi - sette persone indagate

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024)di, ancora sequestri dei Carabinieri. Migliaia di euro destinati a chi non poteva beneficiare del sussidio. Ci sono anche parenti di indagati per reati associativi Questa mattina, i Carabinieri del Gruppo dihanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, a carico di 7, a vario titolo, in ordine ai reati di truffa aggravata per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del “di ...