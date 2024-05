Antitrust sanziona per 18 milioni di euro sei società di noleggio auto | imponevano clausole vessatorie

(Adnkronos) – Dinamicità, crescita e creazione di valore condiviso sono le caratteristiche che descrivono l’evoluzione in Italia delle società benefit che, tra il 2019 e il 2022, hanno registrato un aumento del fatturato del +37% in termini mediani, ...

(Adnkronos) – Dinamicità, crescita e creazione di valore condiviso sono le caratteristiche che descrivono l’evoluzione in Italia delle società benefit che, tra il 2019 e il 2022, hanno registrato un aumento del fatturato del +37% in termini ...

Il risultato di uno studio mette in evidenza come chi utilizza il social sia più ottimista e inserito in società rispetto agli altri

Maldini: "Mai in un altro club in Italia. A San Siro non vado" - Milan, Nazionale o niente È una regola che vale soprattutto per l'Italia, non riuscirei mai a ... poi la cosa non è andata avanti; pensandoci adesso è stato un bene, sarei entrato in una società ...

Motor Valley Accelerator apre la "call for startups 2024" - ... vogliamo sempre piu raggiungere e sostenere quei founder Italiani che hanno creato le loro societa all'estero e che vogliano aprire una sede anche in Italia per assumere, fare ricerca e sviluppare ...