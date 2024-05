The Office | ecco che lavoro svolgeranno i protagonisti nella serie spin off

(Di giovedì 9 maggio 2024) La redazione di un giornale del Midwest sull’orlo del fallimento sarà la location della nuovadedicata all’universo di The, che ha reso noto il genere del mockumentary nelle sitcom. L’ufficializzazione del progetto arriva da Peacock, con NBC, proprietaria della piattaforma streaming, che ne ha anche svelato la trama. Il nuovo progetto, scritto da Greg Daniels, non sarà né un sequel, né unooff dellaoriginale, ma partirà semplicemente dallo stesso universo narrativo e riproporrà lo stile del finto documentario. Il punto di vista della narrazione sarà affidato a una troupe di operatori che seguiranno le attività della redazione. Michael Scott in una scena di The, fonte: NBCLa sinossi ufficiale è stata condivisa da Variety: “La troupe documentaria che ha immortalato la ...

