Roma, 6 mag. (askanews) – Dopo essere stato presentato in anteprima negli Stati Uniti lo scorso autunno, uscirà al cinema il 6 giugno (distribuito da Daitona) il documentario “Made in Dreams” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto, sulla ...

Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli sarà l'unico film italiano in concorso al Tribeca - Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli sarà l'unico film italiano in concorso al Tribeca - Il consueto appuntamento newyorkese con il Tribeca film Festival di Robert De Niro quest'anno regala anche un film italiano in concorso. Vediamo quale. Ci sarà anche un po' d'Italia nell'edizione 2024 ...

Giffoni Film Festival 2024, annunciati i primi film in concorso - Giffoni film Festival 2024, annunciati i primi film in concorso - Lungometraggi, cortometraggi e documentari saranno visti e votati da oltre 5mila juror italiani e internazionali ... dei Generator +18 c'è tra gli altri Amal di Jawad Rhalib: nel film un'insegnante di ...

Eileen, il trailer del thriller con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie - Eileen, il trailer del thriller con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie - È uscito il trailer di Eileen, il thriller con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie che uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 maggio (distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy ...