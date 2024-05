Jesi - beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato | 36enne nei guai

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Ancona), 9 maggio 2024 -in un appartamento in cui è riuscito ad infiltrarsi probabilmente nottetempo: denunciato dai poliziotti 36nne nigeriano. Nella giornata di ieri, alle 9,30 personale di polizia giudiziaria del commissariato, nel corso di servizi di investigativi ha effettuato un controllo all’interno di un appartamento in via mura Orientali. Qui è stato sorpreso aun cittadino nigeriano, senza averne titolo. Da accertamenti successivi ilnigeriano risultava gravato della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio del questore Capoe divieto di ritorno nel Comune diper tre anni ancora in atto. Pertanto è stato denunciato per i reati di invasione di edifici e violazione del divieto di ritorno. I controlli ...

Eccellenza L’Osimana passa al “Carotti” la Jesina recrimina (0-1) - Eccellenza L’Osimana passa al “Carotti” la jesina recrimina (0-1) - La formazione leoncella ridotta ai minimi termini arriva a 7 sconfitte consecutive ma stavolta non meritava di cedere i tre punti pur sprecando molto nel 2° tempo, non è bastato il gran tifo della cur ...