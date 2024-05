Xbox | sono previsti altri licenziamenti e tagli per contenere i costi - rivela Jason Schreier

(Di mercoledì 8 maggio 2024)hato cheto che l’ampia iniziativa di riduzione deidinon è ancora finita, con Microsoft che ha intenzione di effettuarenel corso delle prossime settimane. Il giornalista ha pubblicato un nuovo report su Bloomberg dove ha affermato che il colosso americano non ha ancora finito con ivolti a ridurre fortemente i, con la dirigenza della divisione gaming che proprio in queste ore ha iniziato ad offrire accordi di buonuscita volontaria ai produttori, ai tester del controllo qualità e ad altro personale di ZeniMax, publisher acquistato nel 2020 per 7,5 miliardi di dollari.ha precisato che queste ...

Tom Warren ha rivelato il mese di uscita dei giochi Xbox in arrivo sul mercato nel corso di questo 2024: si tratta nello specifico di Indiana Jones e l’antico Cerchio, Avowed , Call of Duty: Black Ops 6, Starfield: Shattered Space ed infine ...

Microsoft pianifica altri tagli e la sua strategia per Xbox non è chiara; un sequel di Hi-Fi Rush era tra i piani di Tango Gameworks - Microsoft pianifica altri tagli e la sua strategia per xbox non è chiara; un sequel di Hi-Fi Rush era tra i piani di Tango Gameworks - Partendo dall'articolo di Bloomberg, questa settimana xbox avrebbe iniziato ad offrire accordi di licenziamento volontario ad alcuni producer, tester QA ed altri dipendenti di ZeniMax. Più tagli ...

Rapporto: Microsoft toglierà di nuovo le forbici e ci saranno più tagli - Rapporto: Microsoft toglierà di nuovo le forbici e ci saranno più tagli - Un nuovo rapporto di Jason Schreier su Bloomberg afferma che ieri (mercoledì) si è svolta una riunione di dirigenti xbox e capi dello studio in cui Matt Booty ha elogiato Hi-Fi Rush, senza menzionare ...

Xbox Game Pass, presto potremmo…" - xbox Game Pass, presto potremmo…" - Proprio quando pensavamo che le brutte notizie su xbox fossero finite, ecco che ne arriva un'altra relativa questa volta a xbox Game Pass. The Verge parla infatti delle lotte interne… Leggi ...