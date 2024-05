La visita Spalletti porta l’Italia a Bologna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Latanto attesa alla fine è arrivata e promette di offrire ulteriori motivazioni a Calafiori, Orsolini e Fabbian, nelle ultime tre giornate che possono valere la Champions, a partire da Napoli. Il Maradona rappresenta l’appuntamento con la storia per il. Al Maradona, la storia l’ha fatta Luciano, allenatore del Napoli dello scudetto e oggi ct delche tra un mese affronterà gli Europei da campione in carica. Il ct sta girando i centri tecnici per confronti con società, allenatori e giocatori nel giro della nazionale e ieri ha varcato i cancelli di Casteldebole. E’ arrivato intorno alle 10 ha osservato l’allenamento dei rossoblù. Poi un’ora di colloquio con Thiago Motta, con il quale ha discusso di quello che è stato il suo Napoli, ma pure delle novità tattiche ...

