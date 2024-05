Come sta Christian Di Martino - il poliziotto ferito a Milano | subite 70 trasfusion - è in terapia intensiva

(Di giovedì 9 maggio 2024)Di, ildi 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda: ha subito 70i, 40 di sangue e 30 di plasma. È in. Arrestato il 37enne che lo ha colpito per tre volte.

Christian Di Martino , il poliziotto di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano , è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda: ha subito 70 trasfusioni , 40 di sangue e 30 di plasma. È in terapia intensiva . Arrestato il ...

Come sta Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: subite 70 trasfusioni, è in terapia intensiva - Come sta Christian Di martino, il poliziotto ferito a Milano: subite 70 trasfusioni, è in terapia intensiva - Christian Di martino, il poliziotto di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda ...

Poliziotto accoltellato nella notte a Milano, polemiche sulla sicurezza - poliziotto accoltellato nella notte a Milano, polemiche sulla sicurezza - Notte di sangue a Milano. Un poliziotto nella notte tra il 7 e l’8 maggio è stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate. L’agente era giunto sul… Leggi ...

Milano, accoltella poliziotto alla stazione di Lambrate: arrestato 37enne - Milano, accoltella poliziotto alla stazione di Lambrate: arrestato 37enne - Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate, colpendo una 55enne alla testa, successivamente trasporta ...