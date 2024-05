Isola dei Famosi - pesca con screzi | due naufraghe al limite della sopportazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Procede la routine all’deitra pranzi, cene e liti: i naufraghi mal si sopportano, almeno dueche continuano a pizzicarsi La scorsa diretta de L’deiha visto i naufraghi divisi in due gruppi: la squadra rossa e quella blu. Nella squadra blu sembra mancare quella positività che potrebbe dare l’input ai naufraghi di affrontare questa avventura televisiva. Lo sa bene Greta inondata dalle polemiche di Valentina intenta a procacciare esche perre. Ma Valentina non riesce a trovare esche e si lamenta con Greta che invece cerca di sonnecchiare sul telo, sdraiata accanto alla compagna Alvina che raccoglie il suo sfogo. Infatti la leader sembra mal sopportare le lamentelecompagna e le trova inutili. Insomma se per la squadra blu ...

Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - Francesco Benigno continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell'Isola dei famosi, anche se non è più un naufrago ormai da diverse settimane. L'attore, però, non intende ...

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare Nominati e sondaggi - Isola dei famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare Nominati e sondaggi - L'Isola dei famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il reality condotto da Vladimir Lu ...

Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 9 maggio): Kemal mette in trappola i suoi aggressori - Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 9 maggio): Kemal mette in trappola i suoi aggressori - Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, ...