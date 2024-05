Anticipazioni Pechino Express - la finale | tre coppie in gara per la vittoria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sono partite dal Vietnam per varcare i confini del Laos e giungere, infine, in Sri Lanka. Più di 5.000 chilometri che ne hanno messo a dura prova fisico e corpo. Adesso le trerimaste – i Pasticcieri, le Amiche e le Italia-Argentina – sono pronte ad affrontare l’ultima tappa di2024, giocandosi lacon le unghie e con i denti. La Rotta del Dragone volge al termine con lain onda giovedì 9 maggio e il pubblico non vede l’ora di sapere chi trionferà. Ledelladi2024 Costantino della Gherardesca e il fidato Fru sono pronti ad accompagnare il pubblico di Sky nell’ultima, avvincente tappa di questa edizione diche vede ...