Russia - armi nuclear - il ricercatore a Notizie com | Guerra in Ucraina usata in modo impropria per le europee

Ucraina - in guerra anche i detenuti : servono soldati contro Russia Approvata la legge per mandare uomini dal carcere al fronte anche i detenuti in guerra per l'Ucraina. Kiev ha bisogno di soldati nella fase cruciale della guerra contro la Russia e si appresta a schierare anche carcerati al fronte. La Verkhovna ...