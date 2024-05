Liberato in incognito a Napoli all’anteprima notturna del film

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra presente inalla anteprima di mezzanotte del suo‘Il segreto di’ al cinema The Space di Fuorigrotta a, per un 9 maggio davvero speciale:, il cantautore napoletano dall’identità misteriosa, lo ha comunicato alle tre del mattino ai fans postando su Instagram una breve ripresa fatta al cinema (in sala 1 dove ha visto il) e una frase sibillina (‘Agg’ pariat’ a pazzi..’.) ringraziando tutti ed esprimendo la sua soddisfazione per l’esordio trionfale dell’opera che unisce documentario e animazione genere anime giapponese da oggi in 280 sala italiane. E uscendo dal cinema ha postato nella sua storia anche le immagini della nuova canzone ‘Lucia. Stay with Me’.napoletana, 1600 presenze e ...

