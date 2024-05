Donna invia lista di regole agli invitati al matrimonio – presto molti iniziano a disdire

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ogni sposa desidera avere il giorno delperfetto. Anche se ci sono cose che si possono controllare, come l’abito da sposa, il posto, il catering e molto altro. Non si può sempre garantire che tutto vada secondo i piani. Tuttavia, questa sposa aveva un’idea di come realizzare il suo giorno di nozze senza intoppi. Masi rende conto che non tutti hanno la stessa visione della situazione. Continuate a leggere per saperne di più. Una futura sposa si è rivolta a Reddit per porre una domanda su cui stava riflettendo: sono irragionevole? Nel popolare subreddit “AITAH”, abbreviazione di Am I The A***ole (in italiano, ”Sono Io Lo Str***o), ha postato la sua situazione. Una futura sposa ha scritto che lei e il suo fidanzato hannoto unadi...