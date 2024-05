Che cos’era il Compromosso storico - il patto politico che coinvolse Aldo Moro ed Enrico Berlinguer?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per Compromessosi intende il tentativo di alleanza politica tra Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana, fatto negli anni ’70 per portare il PCI ad avere un ruolo all’interno del governo. In sostanza, la proposta avanzata daprevedeva una proposta di collaborazione tra i due partiti. Una collaborazione che in qualche modo avrebbe rotto l’esclusione del PCI dalle maggioranze di governo nazionale, per la sua vicinanza all’Unione Sovietica. E che avrebbe portato i comunisti a prendere il posto del Partito Socialista Italiano nell’esecutivo. Erano anni tumultuosi, segnati dalla cosiddetta strategia della tensione e dalla nascita e diffusione di gruppi terroristici che stavano insanguinando la nazione.aveva necessità di sostenere a gran voce l’assoluta indipendenza del PCI ...