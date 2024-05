Myanmar | guerriglieri Karen alla riscossa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra idelle etnie perseguitate che combattono la giunta golpista, nell’est del Paese. Uno snodo cruciale per lo sviluppo dell’Asia. Di cui la Cina vuole il controllo. Galawa, un uomo di una trentina d’anni, si prepara. Riempie il caricatore del suo fucile di precisione mentre ascolta con attenzione una radio consumata dal tempo, pronto a eseguire gli ordini che vengono impartiti dal comando. Ci siamo. Con mira chirurgica centra la feritoia del bunker in cui i nemici stanno tentando disperatamente di resistere da ormai due settimane. Il suo sparo - letale - rompe il silenzio dell’alba. Siamo nello Stato, nell’est del, dove i «della giungla» stanno conducendo un assalto contro l’avamposto militare birmano di Teekpler, nel distretto di Dooplaya, non lontano dal confine con la ...

Myanmar, Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari per l'ondata di caldo - Suu Kyi, 78 anni, è detenuta dall'esercito del Myanmar da quando ha rovesciato il suo governo con un colpo di Stato nel 2021. INDIA Almeno 29 guerriglieri maoisti sono stati uccisi ieri in India in ...

