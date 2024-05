10 regole ambientali di Big Biden e cosa significano

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le nuove normedi Bigper combattere il cambiamento climatico Questo spring, l'amministrazioneha lavorato duramente per implementare una serie di regolamentazionicruciali, come misure per contrastare il cambiamento climatico e per vietare l'amianto, oltre a nuovi limiti sulle sostanze chimiche nocive nell'acqua potabile. Fin dall'inizio del suo mandato, il presidenteha ordinato alle agenzie federali di ripristinare o rafforzare oltre 100 normeindebolite o eliminate dall'administration precedente. Il suo obiettivo è ridurre le emissioni che alimentano il cambiamento climatico del 50% entro il 2030. Proteggere le normativeL'amministrazionesi sta adoperando