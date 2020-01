Barbara d’Urso svela: “Il mio futuro? Me lo immagino in tv fino a 90 anni” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Barbara d’Urso si svela, la conduttrice intervista da Chi parla di lavoro, amore e vita sessuale Barbara d’Urso si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata e professionale in un’intervista concessa al settimanale Chi. Da anni la conduttrice è molto amata, le sue trasmissioni registrano sempre un numero incredibile di ascolti. La d’Urso ama il suo lavoro ed è certa di voler rimanere in televisione ancora per molto tempo. Lei stessa, parlando del suo futuro, ha dichiarato: “Me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”. Barbara d’Urso ha svelato che non le importa se le sue colleghe la stimano e lo invidiano. In merito a ciò ha detto: “Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua ... nonsolo.tv

