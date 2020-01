Volley, Coppa Italia 2020: Civitanova, Modena e Perugia vincono e volano alla Final Four (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si sono da poco concluse i match tra Civitanova-Monza, Modena-Ravenna e Perugia Padova valevoli per il quarti di Finale di Coppa Italia. Gli umbri hanno vinto senza troppi problemi rifilando un netto 3-0 (25-16 27-25 25-17) agli avversari. Medesimo risultato anche per i canarini che hanno ottenuto il successo con il punteggio di 26-24 25-13 25-22. La Lube fatica contro i lombardi ma conquistano il pass vincendo 3-1 (25-13 25-14 18-25 25-19). CRONACA Perugia-PADOVA Pronti via subito un mega break degli umbri che salgono fino al 7-0. Nonostante il vantaggio Leon e compagni continuano ad attaccare con convinzione e si portano sul 16-7. A questo punto i padroni di casa cercano di controllare e con il primo tempo di Podrascanin sI portano sul 18-8. I ragazzi di Bernardi viaggiano con il pilota automatico e chiudono 25-17 con l’ace di Leon. Il secondo parziale inizia sui binari ... oasport

