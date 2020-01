“Insieme per Sarno”, la “rivincita” di Maurizio Casagrande (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ci vorranno almeno 40 anni per ricostruire l’habitat, ma intanto si potranno rifare sentieri e recinzioni per proteggerlo e renderlo fruibile di nuovo alle famiglie oltre che ripristinare parte della flora (la messa in sicurezza è già stata finanziata dalla Regione Campania). Trentadue imprenditori hanno risposto all’appello lanciato da Banca Sella e grazie all’iniziativa organizzata con il Jannelli Lab, arriveranno fondi (la stima è di circa 50mila euro) per risanare il Monte Saretto, devastato da un incendio nell’estate scorsa. Insieme per Sarno è il nome dell’iniziativa che vedrà anche Maurizio Casagrande che ha donato il suo impegno teatrale con lo spettacolo, attualmente in tour, “Mostri a parte”. Venerdì 24 gennaio è già sold out per l’iniziativa (i biglietti verranno distribuiti dalle imprese benefattrici) che si ... anteprima24

nzingaretti : Da soli si va più veloce, insieme si va più lontano. Grazie per questa passione e questo protagonismo. Ossigeno per… - ItalyMFA : Conferenza di Berlino sulla #Libia ???????? Min @luigidimaio con Min Shoukry: 'Il conflitto in Libia è una questione pr… - chetempochefa : “Siamo una famiglia e questo conta più di tutto, siamo sorelle e lo saremmo per tutta la vita.” Il ritorno di… -