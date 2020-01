Calabria: soccorso un Capriolo ferito sulla Sila [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le Guardie Zoofile ENPA di Cosenza, dirette dal capo nucleo Antonio Pirillo sono state allertate per la presenza di un Capriolo ferito sulla strada provinciale 260 in agro di San Giovanni in Fiore. Sul posto sono prontamente intervenute in modo congiunto più pattuglie dei Carabinieri Forestali del reparto Parco Nazionale della Sila e la Polizia Provinciale. Dopo i primi accertamenti, il Capriolo è stato recuperato con una sospetta perforazione del polmone a causa di un forte impatto (derivato forse da un investimento o da una caduta, il tutto si sospetta favorito verosimilmente dall’inseguimento da parte di un cane da caccia). L’animale per un pronto soccorso medico veniva affidato alle cure dei veterinari che, nonostante le scrupolose attenzioni e l’impiego di tutto il capitale professionale possibile, non sono riusciti a salvargli la vita. Il Capriolo è un animale ... meteoweb.eu

