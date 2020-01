Barbara D’Urso caccia per sempre Taylor Mega: “Li hai offesi, con me non ci sarai più” (Foto) (Di domenica 19 gennaio 2020) Taylor Mega e il dito medio rivolto alla Polizia di Stato Puntata movimentata questa domenica sera con Live non è la D’Urso. Una puntata iniziata con la grande polemica sul Grande Fratello Vip e Salvo Veneziano e le sue frasi violente e sessiste. Un processo che dura da una settimana ed ha visto la squalifica del concorrente. La serata è molto animata, tra chi difende Salvo a chi continua ad accusarlo senza limiti. Accuse che se pur giuste dovrebbero trovare una fine, viste le scuse provate e dimostrate dallo stesso concorrente. Da una discussione all’altra, dopo le scuse dell’ex gieffino versione 2000, si passa a discutere con Taylor Mega che vuole rimostrare contro Antonella Elia. Arriva Taylor Mega e scoppia la bomba Taylor Mega in diretta accusa Antonella Elia di aver avuto e ripetuto più volte frasi sessiste nei suoi confronti. Una serie di spiegazioni quasi poco ... kontrokultura

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - Venerante : RT @frabiziovalerio: Barbara d’Urso: “hai fatto foto/video con il dito medio davanti alla macchina della polizia?” #noneladurso Taylor Mega… - SpettacoliNEWS : Taylor Mega e il dito medio alla Polizia. Barbara d’Urso: “Se fosse vero non ti vorrei più belle mie trasmissioni”.… -