Slittino: Denisev/Antonov vincono nel doppio in Coppa a Igls e si prendono l’oro europeo. Italia in massa nella top-5 (Di sabato 18 gennaio 2020) È un’Italia che fa sognare quella del doppio nella tappa di Coppa del Mondo di Slittino ad Igls, valida anche come Campionati Europei. Sul catino austriaco, spesso frequentato dalla squadra tricolore in chiave allenamenti, arriva una doppia top-5, con il podio che è solamente sfiorato. A trionfare, cogliendo anche l’oro continentale, sono i russi Denisev/Antonov, in una gara piena di sorprese. A deludere sono gli equipaggi tedeschi, fuori dalla lotta per il podio sin dalla prima run: forse problemi con le slitte, ma i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken sono solamente ottavi, preceduti dai rivali campioni olimpici Wendl/Arlt. Ad approfittarne dunque sono gli outsiders: Denisev/Antonov colgono l’opportunità e fanno colpo doppio, timbrando il miglior tempo in entrambe le run. Seguono, ad un decimo di ritardo, i padroni di casa Steu/Koller, argento. ... Leggi la notizia su oasport

Slittino Denisev Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Slittino Denisev