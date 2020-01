Rigopiano tre anni dopo, il racconto del cuoco che si è salvato con la famiglia: i bambini temono la neve (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie i primi superstiti della valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano il cuore di tutti gli italiani si è riempito di gioia. Davanti alle immagini arrivate da quei posti, tutti abbiamo fatto il tifo per i soccorritori e pregato per chi viveva ore di grande angoscia. Sotto le macerie quel maledetto giorno di tre anni fa c’era anche un cuoco e c’erano i suoi familiari. E’ stato lui uno dei primi a chiedere aiuto anche se nessuno pensava che fosse vero, che ci fosse bisogno realmente della macchina dei soccorsi. Oggi Giampiero Parete racconta come è cambiata la sua vita , quella di sua moglie e quella dei due figli vivi per miracolo. Certo possono solo essere grati per quello che è stato ma non per questo tutto è più semplice, anzi. TRE anni dopo Rigopiano: IL racconto DELLA famiglia PARETE Sopravvivere è ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

