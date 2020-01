Il Senato ha deciso sul caso Gregoretti. Lunedì il voto della Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. Ma la Casellati vota con le opposizioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Giunta delle immunità del Senato voterà Lunedì 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. voto decisivo quello del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha partecipato al voto, visto che in Giunta le due parti erano in parità (6 a 6). Il voto della Casellati ha suscitato polemiche e in una nota la presidente respinge “con forza ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione ovvero connotarla politicamente, perché non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

