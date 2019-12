Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati | lei si sfoga su Instagram

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 15 dicembre 2019) È finita la storia d’amore traDel, e questa volta non cidi mezzo solo indizi, che da settimane facevano chiacchierare tutto il web. La conferma ufficiale è arrivata dalla diretta interessata,, che suha pubblicato un post molto forte annunciando la fine della relazione e utilizzando frasi che potrebbero far pensare a delle mancanze, o peggio delle colpe, di cuisarebbe direttamente responsabile. Questo il discorso diCon il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io enon stiamo più insieme già da un mese e mezzo.Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento.Ho tentato con lui…. tanto.Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me.Le persone non ...

