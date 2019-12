Conferenza sul Clima di Madrid | flop COP25 | niente decisioni | solo un appello

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lasuldisi è chiusa con una intesa vaga in cui si esprime “la necessità urgente” di ridurre le emissioni da carbone: un accordo minimo, raggiunto al secondo giorno di estensione dei lavori che si sarebbero dovuti concludere venerdì. I circa 200 Paesi firmatari dell’accordo di Parigi non sono riusciti a evitare il fallimento del summit: dopo due settimane di difficili negoziati e due ulteriori notti di trattative intense, nella sessione conclusiva hannosegnalato il “bisogno urgente” di agire contro il global warming, ma senza arrivare a un accordo su alcuni punti essenziali per rispondere all’emergenzatica e agli appelli pressanti dei militanti ecologisti. A pesare, in particolare, il mancato accordo sulle regole dei mercati internazionali di carbonio. E’ stata raggiunta un’intesa di ...

tancredipalmeri : L’Inter sospende la conferenza stampa in segno di protesta verso la lettera e la risposta pubblicata sul Corriere d… - virginiaraggi : Oggi alla Cop25 di Madrid, conferenza Onu sul cambiamento climatico, ho illustrato il Piano Urbano sulla Mobilità S… - SkyTG24 : 'Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, hanno già effetto sulle persone che v… -