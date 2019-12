Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo l’Inseguimento di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’Italia delfemminile si lecca le feritel’Inseguimento che ha chiuso il programma della seconda tappa didela Hochfilzen (Austria). Dorothea Wierer partiva col pettorale #1 forte del successo nella Sprint ma una giornata decisamente storta al poligono (5 errori) la ha fatta sprofondare in nona piazza. Ne approfittano pesantemente la svedese Hanna Öberg e la norvegese Ingrid Tandrevold, oggi molto puntuali e rispettivamente seconda e terza alle spalle di una dominante Tiril Eckhoff. Ladi specialità è esattamente quella dell’arrivo odierno, essendo questo il primo Inseguimento disputatosi in stagione.GENERALEDELHOCHFILZEN 1 WIERER Dorothea ITA 188 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 161 3 OEBERG Hanna SWE 155 4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 136 5 SIMON Julia FRA 123 6 BRAISAZ Justine FRA 119 7 ECKHOFF ...

