Trump.Pelosi su Corte:dovremo aspettare

"Il popolo americano dovràdiversi mesi per la sentenza finale". Così la speaker della Camera Usa,la dem Nancy,ha commentato la decisione dellaSuprema di ascoltare le motivazione del presidentedietro la sua richiesta di non divulgare le dichiarazioni dei redditi ed altri documenti finanziari come gli è stato ordinato dal Congresso. Le argomentazioni saranno sentite a marzo e,dunque, la sentenza del massimo organo giudiziario Usa dovrebbe arrivare a giugno del prossimo anno.(Di sabato 14 dicembre 2019)