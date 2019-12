Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 | startlist e pettorali di partenza

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2019 : la staffetta femminile va alla Norvegia. Sanfilippo fallosa - sfuma il podio azzurro : Niente podio per l’Italia nella staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon disputata ad Hochfizen, in Austria: a trionfare è la Norvegia, che batte la Russia superandola nell’ultima frazione. Terza la Svizzera, ad oltre un minuto, mentre l’Italia, in lotta per il podio per tre quarti di gara, termina all’11° posto a causa dei due giri di penalità pagati da Federica Sanfilippo. Notizia nella ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA : la Norvegia trionfa sulla Russia - Italia undicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 E’ tutto, vi ringraziamo per l’attenzione. Restate su OA Sport per la cronaca e altri approfondimenti. Buon pomeriggio. 12.44 Classifica finale: Norvegia, 8″ sulla Russia, 1’04 sulla Svizzera, 1’08 su Ucraina e Canada, 1’16 su Rep.Ceca e Francia, 1’37 su USA, 2’27 sulla Polonia, poi Svezia a 2’53 e Italia a 2’57. 12.42 Italia fuori ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA : Italia pronta a rialzare la testa. Norvegia e Svezia le favorite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 Vittozzi e le compagne sono scese sul tracciato. Per le azzurre sarà ovviamente fondamentale cambiare con margine importante dopo le prime due atlete. 11.25 Le prime frazioniste stanno indossando i pettorali e ultimando le procedure con la carabina. Il vento potrebbe essere un fattore oggi. 11.22 Temperatura attorno ai zero gradi a Hochfilzen. 11.20 Dieci minuti alla partenza! 11.17 ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer prova a trascinare le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Staffetta – Programma e startlist completa Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Staffetta femminile di Biathlon ad Hochfilzen (Austria), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. L’Italia schiera un ordine inedito per cercare di sparigliare le carte e schiera nelle prime due frazioni i propri cavalli di razza. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2019-2020 : la staffetta femminile italiana in cerca di riscatto e di precisione al poligono : Hochfilzen (Austria), sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020, vuole essere un’occasione di riscatto per la staffetta femminile italiana. Il 12° posto della prima uscita di Oestersund (Svezia), a 4’08″4 dalla Norvegia, è stato poco gradito e indubbiamente le prove al poligono di Nicole Gontier e di Federica Sanfilippo hanno fatto storcere il naso. Ecco che, come si è soliti fare nel nostro Paese, si è parlato ...

Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Terza gara in Programma ad Oestersund, in Svezia, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon, dove domani, sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in Programma la Staffetta femminile: per l’Italia le frazioniste saranno, in quest’ordine, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Di seguito il Programma completo della Staffetta femminile della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon di Hochfilzen ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA : la Norvegia domina la staffetta - super Svizzera a podio con la Svezia. Italia dodicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Ci ritroviamo col Biathlon settimana prossima, sulle Alpi austriache a Hochfielzen. 16.47 Ricapitoliamo dunque quanto accaduto. La Norvegia vince e convince in tutte le frazioni, le Svizzere fanno saltare il banco per il podio con una prestazione perfetta al poligono (solamente 4 ricariche totali!) classificandosi seconde a 8″ davanti alla Svezia ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA : Svezia - Norvegia e Germania si giocano la vittoria. Wierer clamorosa dopo i pasticci di Gontier : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Roeiseland e Oeberg hanno lasciato sul posto Preuss, che è restata in compagnia di Haecki a una decina di secondi di distacco. 16.26 Wierer cambia decima a 1’26! L’altoatesina ha guadagnato quasi un minuto sulla testa della corsa!! Ora tocca a Federica Sanfilippo. 16.25 Ultimo cambio, Hanna Oeberg comincia i 6km con 2 secondi sulla Norvegia di Roeiseland e 3 sulla Germania di ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA : Vittozzi cambia in testa ma Norvegia e Svezia sono vicine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Tandrevold si riporta sulla decina di secondi ma Oeberg tiene botta! Herrmann con la moto è già a 20 secondi dall’azzurra! 15.48 Gontier entra in azione, seguita da Tandrevold a 13 secondi e la giovanissima Elvira Oeberg subito dietro. Pe rla Francia ci sarà la vincitrice dell’Individuale Braisaz mentre per la Germania è il momento di Herrmann. 15.47 A 400 metri dal cambio Norvegia ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e pettorali di partenza – Presentazione Staffetta Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Staffetta femminile di Östersund (Svezia), località che sta ospitando la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Continua imperterrita a far sognare la formazione azzurra che ieri è riuscita a raggiungere il terzo podio (con 2 vittorie) ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : Sofia Goggia alla prova superG - azzurre per l’impresa nella staffetta di Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 8 dicembre: entreranno infatti nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport Invernali. Si chiude la trasferta in Nord America dello sci alpino, mentre lo sci di fondo saluta la tappa di Lillehammer, in Norvegia con le staffette nella medesima località nordica si concluderanno anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ...

Biathlon oggi - Staffetta femminile Oestersund 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo lo straordinario podio degli azzurri nella giornata di ieri, la Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon si avvia a terminare il programma del suo appuntamento inaugurale, con la Staffetta femminile ultima competizione sulle nevi svedesi di Östersund. Per l’Italia saranno al via le quattro frazioniste obbligate, con Lisa Vittozzi che aprirà la competizione al lancio, seguita da Nicole Gontier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo in ...

Biathlon - Staffetta femminile Oestersund 2019 : le azzurre a caccia del podio sognando il successo : La prima tappa della nuova Coppa del mondo di Biathlon sta per chiudere i battenti e vedrà domani impegnate le atlete nella Staffetta femminile per quella che sarà l’ultima prova in programma a Östersund, in Svezia. Il bilancio italiano per quanto riguarda il gentil sesso non può che essere positivo: Dorothea Wierer ha ripreso forse anche un po’ a sorpresa esattamente da dove aveva lasciato, difendendo fin da subito il pettorale ...

VIDEO Biathlon - Italia terza con la staffetta maschile a Oestersund : magia degli azzurri : L’Italia ha conquistato uno spettacolare terzo posto con la staffetta maschile a Oestersund dove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. Risultato a sorpresa per il nostro quartetto: Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Dominik Windisch si sono superati e hanno chiuso in terza posizione alle spalle di Norvegia e Francia. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della staffetta ...