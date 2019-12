Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere portano a teatro “Il cielo sopra il letto”

Leggi la notizia su domanipress

(Di venerdì 13 dicembre 2019)Il pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britannico David Hare, Ilil letto esplora la complessa e drammatica relazione tra Saverio, imprenditore benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola di periferia, che vive in una modestissima casa di un quartiere popolare. Elisabetta, che aveva vissuto per un periodo nella casa di lui, se n’era andata quando la moglie, ai tempiloro relazione ancora in vita, aveva scoperto il legame tra la ragazza e il marito. A un triennio di distanza dall’improvvisa e silenziosa fuga di lei, e un anno dopo la mortemoglie di lui, il divario tra i due sembra divenuto incolmabile: lei legge libri in autobus, lui è infelice padre di un figlio per cui spende i suoi soldi. Lei è impegnata nel recupero di giovani ...

La7tv : #coffeebreak Battibecco sul voto UK tra Luca Barbareschi e Antonio Caprarica: 'Prevedo che Trump vincerà nuovamente… - La7tv : #coffeebreak Il commento al voto in Gran Bretagna di @BarbareschiLuca: 'Avevo scommesso su Johnson, gli inglesi son… - SSovranista : @_rebel8 @DucaPiccio @matteosalvinimi @BorgonzoniPres ????. A teatro hanno qualcuno? Forse Luca barbareschi ma mi sa… -