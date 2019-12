Le previsioni meteo del weekend dal 14 al 15 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo le piogge e le nevicate (LA NEVE A BRESCIA - LA NEVE A MILANO) di venerdì 13(GLI AGGIORNAMENTI), il tempo migliorerà quasi ovunque sulla Penisola nel fine settimana da sabato 14 a domenica 15. Qualche precipitazione e nuvolosità è attesa sabato sulle Alpi e all'estremo Sud. Domenica le condizioni saranno invece complessivamente stabili su gran parte d'Italia. Temperature stabili o in leggero rialzo. Ildi sabato 14Per sabato sono previsti alcuni residui rovesci al Sud e qualche nevicate sulle Alpi, soprattuto la mattina. Torna il sole altrove. Attesi venti forti di maestrale. Temperature in aumento quasi ovunque. Leal Nord Al Nord nuvoloso sulle Alpi con neve dai 400 metri su quelle centro-orientali, 1100/1500 metri su quelle occidentali e fenomeni ancora insistenti al mattino sui confini franco-svizzeri, ma in graduale ...

