Costantino Vitagliano | Vivo un momento di forte dolore La mia salvezza è mia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Torna a far parlare di sé,, tronista del programma Uomini e Donne più famoso e più ricercato negli anni Duemila ma ancora in auge oggi. La sua scelta storica fu Alessandra Pierelli, ma da allora sono passati ben sedici anni e la vita diè cambiata. Soltanto pochi mesi fa è scomparsa la sua mamma, alla quale era molto legato. Anche per questo, al magazine di Uomini e Donne, in una lunga intervista,spiega di star uscendo da un periodo di vita per lui molto doloroso e complicato, allietato soltanto dall'amore che prova per la figlia Ayla, avuta con la sua ex compagna Elisa Mariani: "Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita. È stata dura, ma mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è ...

