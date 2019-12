Maltempo | scuole chiuse a Roma e allerta neve a Milano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cristina Verdi Si prevede un fine settimana caratterizzato dalin tutta Italia. Previsti rovesci intensi e forti raffiche di vento al centro sud ein pianura al nord.nella Capitale mentresi prepara a fiocchi e gelate L'Italia si prepara ad un fine settimana all'insegna del. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico si prepara a mettere in ginocchio lo Stivale con pioggia, nevicate e venti di burrasca. Per la giornata di domani la protezione civile ha diramato un'meteo su tutto il Lazio. Nella regione, a partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 13 dicembre, si prevedono venti di burrasca, o burrasca forte con raffiche di tempesta e rovesci di forte intensità. La pioggia battente potrebbe durare per tutto il fine settimana anche a. Per la giornata di domani il Campidoglio ha predisposto la chiusura delle ...

