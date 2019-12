Perotti suona la carica: «È arrivato il momento di vincere qualche trofeo» (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Wolfsberg Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani in Europa League contro il Wolfsberg. Ecco cosa ha detto l’esterno argentino. «Ho lavorato tanto per stare bene, avevo fatto un buon ritiro ma purtroppo mi sono fermato per un mese e mezzo. Non pensavo di restare ai box per così tanto, ora sperp di aiutare i miri compagni. Domani dobbiamo vincere, queste partite possono sembrare facili ma dobbiamo scendere in campo col piglio giusto. Ho tanta fiducia nei miei compagni, è arrivato il momento di vincere qualche trofeo e spero che possa essere l’anno giusto» Leggi su Calcionews24.com

