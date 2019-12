GANZ: «Partiti alla grande, arrabbiato per la ripresa» – VIDEO (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Maurizio GANZ, tecnico del Milan Femminile, analizza il bel successo delle rossonere contro l’Inter in Coppa Italia (-Dal nostro inviato) Non può che essere felice Maurizio GANZ, tecnico del Milan Femminile, nel commentare il bel successo nel derby di Coppa Italia contro l’Inter Women. Questa l’analisi del tecnico delle rossonere. «Abbiamo fatto un gran primo tempo, perfetto, ne abbiamo fatti quattro ma poi abbiamo avuto altre occasioni per farne ancora di più. Nel secondo tempo non mi sono piaciute le ragazze, l’ho detto a loro, perchè ci siamo tirati indietro, abbiamo giocato meno facile, cercando di trovare soluzioni difficili, infatti abbiam preso un goal e mi sono arrabbiato» Leggi su Calcionews24.com

