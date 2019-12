Antonella Clerici lascia lo Zecchino d’Oro | nuova conduttrice a Natale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pernon è il migliore dei momenti della sua (lunga) carriera. Archiviato La Prova del Cuoco, la biondaè rimasta senza appuntamenti in day time o prime time. Pochi “speciali” che hanno quasi il sapore del contentino. Troppo poco per unatanto amata che alla Rai ha dato molto. L’appuntamento più importante di questa sua stagione televisiva è stato lo, programma condotto in tandem con Carlo Conti che le è valso più di una critica. LaloLa coppia Conti-non è riuscita a portare in casa Rai ascolti soddisfacenti nella finale. Con un 12.4% di share in medio e poco più di 2 milioni di telespettatori, molti hanno parlato di flop (c’è da dire che i due avevano contro il colosso Tu si Que Vales). “A me e adnon interesserà sapere quanto share avremo fatto, ma ci interesserà sapere solo ...

GalantoMassimo : Tra i meriti di Telethon c'è anche l'abbraccio (in favore di fotografi) di Antonella Clerici con la direttrice di R… - starrynightmxre : RT @GalantoMassimo: Tra gli ospiti di #FestaDiNatale, condotto da Antonella Clerici su Rai1 per #Telethon sabato prossimo: Luca Zingaretti,… - tvblogit : Telethon - 30 anni insieme, conferenza stampa con Antonella Clerici -