Champions League | lunedì 16 dicembre i sorteggi per gli ottavi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Napoli passa il turno ine accede aglidi finale. La vittoria sul Genk al San Paolo ha chiuso degnamente, per ora, la bellissima esperienza europea del Napoli. Adesso bisognerà capire quale sarà la sua prossima avversaria. Ilo ci sarà il 16, a Nyon. In quell’occasione si conoscerà la squadra L’appuntamento con la massima competizione europea adesso è per i, il prossimo 16in quel di Nyon. Lì si conoscerà la squadra che affronterà il Napoli al prossimo turno. Glidi finale si disputeranno tra febbraio e marzo. Le gare di andata sono in programma il 18, 19, 25 e 26 febbraio. Quelle di ritorno ci saranno il 10, 11, 18 e 18 marzo. L'articolo16per gliilNapolista.

