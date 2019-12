Mes | Meloni | “Resa incondizionata agli interessi delle banche tedesche Di Maio alzi la

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Il Mes con questa riforma diventa un meccanismo perverso, una resadell’Italiadella Germania, non solo perché il fondo salva-Stati, con le modifiche, diventerà sempre più un fondo salva-, e lepiù in difficoltà sono proprio quelle", afferma Giorgiadalla manifestazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles. Poi attacca anche il M5S: "Confidiamo che ci sia ancora qualche grillino di buona volontà che non voglia svendere proprio tutto e che riesca a dire “no” anche di fronte a qualche diktat del suo partito".

