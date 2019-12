lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Sono importanti le parole del Commissario Ue Paolo Gentiloni sulle modifiche alle regole europee per consentire di affrontare al meglio le sfide future per un nuovo modello di sviluppo che mette ai primi posti della nostrala sostenibilità ambientale e sociale. Chiudiamo bene laeconomica”. E’ quanto scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola. “Poi, con il presidente Conte – aggiunge-,ad unaperi motori dell’economia, per creare lavoro, per sostenere la rivoluzione verde, per rilanciare gli investimenti, per semplificare lo Stato, per sostenere la rivoluzione digitale, per le infrastrutture utili, per investire su scuola, università e sapere. C’è bisogno di una visione condivisa – ha detto ancora il segretario del Pd -, come sottolinea anche il segretario ...

MPenikas : LN Governo, Zingaretti: “Dopo la Manovra lavoriamo ad una nuova Agenda 2020 per riaccendere i motori dell’economia”… - danieledvpd : RT @PaoloBartolomm1: @Mosquitas77 A proposito di incontri segreti mi ricordo che in quel periodo si diceva che Zingaretti avesse tranquilli… - danieledvpd : RT @Mosquitas77: Stamattina sentire a #radio24, Bettini prendere i meriti come PD, per aver voluto fortemente questo governo per scongiurar… -