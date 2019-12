Volley | Conegliano in finale al Mondiale per club! Rimonta leggendaria sul VakifBank

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Continua il sogno diche supera al tie break (25-23, 20-25, 25-23, 21-25,23-21) le turche delIstanbul. Stratosferica Paola Egonu autentica trascinatrice delle venete. L’opposta azzurra è stata capace di mettere a segno ben 39 punti. In doppia cifra anche Kimberly Hill (11), Miriam Sylla (10), Robin De Kruijf (10). Grande partita anche delle ragazze di Giovanni Guidetti che hanno sprecato quattro match point. Sugli scudi Isabelle Haak con 24 punti, Gabi (22), Karakurt (17) e Gunes (16). La squadra di Davide Santarelli, quindi, vola indelper club 2019 difemminile in attesa di scoprire il risultato della semitra Novara-Eczacibasi Istanbul CRONACAISTANBUL Inizia benecon Paola Egonu che mette subito in mostra parte del suo repertorio con una parallela pazzesca che vale il 3-1. Le turche non ...

