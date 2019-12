Volkswagen Golf | la prova de Il Fatto it – La best seller che guarda al futuro – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Finalmente ci mettiamo al volante dellanumero 8, e la sensazione è di conoscerla da una vita. Perché è rassicurante sapere di poter contare su punti fermi, anche a quattro ruote. E quest’auto, la più venduta in Europa con i suoi 35 milioni di esemplari (2,5 in Italia, di cui 700 mila ancora su strada) dal 1974 ad oggi, rappresenta proprio questo: una certezza. Al punto che, fanno sapere dal quartier generale Vw, “nel mondo ogni 40 secondi un’automobilista decide di comprarne una”. La matematica è scienza esatta, e chi scrive la mastica relativamente. Dunque si fida, anche se con riserva. La nuova edizione dellatedesca nasce sulla piattaforma modulare MQB, sfruttando l’80% di macchinari e attrezzature utilizzate per la penultima serie. Un risparmio non indifferente. Anche le dimensioni restano più o meno quelle della ...

MarcoScafati1 : #Volkswagen #Golf, la #prova de #Ilfattoquotidiano.it – La best seller che guarda al futuro – FOTO… - antonioeliam : RT @Autoprove: ??Manca sempre meno al lancio della nuova #Volkswagen Golf 8 GTI. Uno sguardo in anteprima ?? - zazoomnews : Volkswagen Golf - Aperti gli ordini in Germania - #Volkswagen #Aperti #ordini #Germania -