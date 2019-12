India, bimbe drogate e abusate nelle scuole per indigeni. “Mia figlia di 9 anni stuprata per 3 mesi”

fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), di nove, è stataper 3 mesi. Non avremmo mai immaginato che potessero succedere cose simili alle nostre figlie. Perché queste cose accadono solo a noi Adivasi? Hanno versato sedativi e droghe nell'acqua che bevevano le nostre figlie…Hanno fatto iniezioni alle bambine! Come è potuto succedere?”. Chiede giustizia Jyotsna, la madre di una delle 15 bambinee stuprate in una “Factory School”, un convitto riservato a studentinello Stato di Maharashtra, nell'centro-occidentale.