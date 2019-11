Grand prix pattinaggio artistico | NHK Trophy 2019 | orari e startlist 23 novembre Ordine

Ginnastica - Grand prix 2019 : il Galà delle bellezze a Milano - lo show dell’Italia che chiude un anno trionfale. Che sfide nel Trofeo 150 anni : Il Grand Prix è da sempre la Grande festa della Ginnastica, lo show che chiude un’intera stagione, un vero e proprio spettacolo pensato ad arte per permettere ai migliori atleti del nostro panorama di regalare uno show memorabile a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Questa volta l’appuntamento è per sabato 23 novembre (a partire dalle ore 15.30, diretta tv su RaiSport) all’Allianz Cloud di Milano, sarà l’ex ...

Iren sul podio del Grand prix Feiea 2019 : Il Gruppo Iren è salito sul podio europeo della comunicazione interna al Grand Prix Feiea 2019 a Zurigo. Iren è stata inserita nella shortlist

Ginnastica - Grand prix 2019 : calendario - programma - orari - tv e streaming. Spettacolo all’Allianz Cloud di Milano : Sabato 23 novembre si disputerà il Fastweb Grand Prix di Ginnastica 2019, tradizionale Galà di fine stagione che quest’anno andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano. Si tratta di un vero e proprio Spettacolo, un’esibizione a cui parteciperanno i maggiori esponenti del nostro movimento: le Fate della Ginnastica artistica, le Farfalle della ritmica, Marco Lodadio, Michela Castoldi e Davide Donati, gli altri big azzurri pronti a ...

Grand prix pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : orari e startlist 22 novembre. Ordine di discesa sul ghiaccio e diretta tv : Scatterà alle ore 4:33 l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand prix 2019-2020 di pattinaggio di figura che andrà in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La prima giornata, ovviamente dedicata ai segmenti più corti, si aprirà con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove avremo l’occasione di vedere il nuovo programma che Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno confezionato ...

Pattinaggio di Figura – Grand prix : due coppie azzurre all’NHK Trophy : Guignard-Fabbri e Della Monica Guarise in gara da domani nella danza e nell’artistico sul ghiaccio giaponese di Sapporo. Per Guignard-Fabbri lotta ancora aperta per un posto in Finale a Torino Va in scena da domani a Sapporo, in Giappone, il tradizionale appuntamento dell’NHK Trophy, sesta tappa di ISU Grand Prix. Due giorni serrati di competizioni per completare il quadro dei qualificati alla Finale di Torino in programma dal ...

Grand prix pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Guignard-Fabbri si qualificano per la Finale se…Tutte le possibili combinazioni : In occasione dell’NHK Trophy 2019, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), scenderanno nuovamente sul ghiaccio i danzatori azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, ancora in lizza per le Finali che si svolgeranno a Torino dal 5 all’8 dicembre. Arrivare nel capoluogo piemontese tuttavia non sarà semplice. Al momento ...

NHK Trophy - Grand prix pattinaggio artistico 2019 : orari delle gare a Sapporo e come vederle in tv e streaming sulla RAI : Siamo già giunti all’ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico, il classico NHK Trophy 2019, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La gara sarà di assoluto interesse non solo per la presenza delle due coppie punta di diamante della Nazionale azzurra Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza) e Nicole Della Monica-Matteo Guarise (artistico) ma grazie anche alla ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : a Praga il Super Grand prix - grande spettacolo nella competizione a squadre : Si sta per aprire un nuovo ed importante capitolo nella stagione dell’Equitazione, con il Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour che si svolgerà questo fine settimana a Praga, in Repubblica Ceca, dove si daranno battaglia i migliori atleti del circuito, specie nella gara a squadre. Il programma prenderà il via giovedì 21 novembre, quando alle ore 15 si svolgerà la gara individuale senza jump-off, mentre alle ore 20 sarà la ...

Ginnastica - Grand prix 2019 : Italia contro Europa - svelate le sfide. Ci sono Maggio e Carofiglio - tanti big stranieri : Sabato 23 novembre andrà in scena il Grand Prix di Ginnastica, la tradizionale kermesse che chiude la lunga stagione della Polvere di Magnesio. All’Allianz Cloud di Milano ci sarà spazio per il tradizionale Galà con le stelle del panorama nostrano che si esibiranno in uno spettacolo davvero imperdibile ed emozionante (presenti le Fate dell’artistica, le Farfalle della ritmica, Marco Lodadio e tanti altri) ma quest’anno si ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2019 : Boikova-Kozlovskii si prendono la scena - il cuore non basta per Medvedeva. Le impressioni della quinta tappa del Grand Prix : Sarà una tappa che ricorderemo a lungo la quinta del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, la Rostelecom Cup, andata in scena lo scorso fine settimana presso la MegaSport Arena di Mosca; non tanto per il dominio assoluto dei pattinatori di casa, bravissimi a conquistare il gradino più alto del podio in tutte e quattro le specialità registrando una tripletta nel singolo maschile e due doppiette nel femminile e nelle coppie, ...

Grand prix pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 oggi (16 novembre) : orario d’inizio - tv - startlist e ordine di discesa sul ghiaccio : Non mancheranno le emozioni nella seconda e ultima giornata della Rostelecom Cup, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 in scena presso la MegaSport Arena di Mosca (Russia), al via partire dalle ore 11:30 italiane. Nel libero maschile assisteremo all’arrembaggio di Shoma Uno, pronto a rimontare dalla quarta posizione sfidando i tre russi sul podio, rispettivamente Alexander Samarin, Dmitri Aliev e Makar Ignatov. Nella ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2019 : il Grand prix va ad Isabell Werth : Si è disputato ad Stoccarda, in Germania, il Grand Prix della tappa della World Cup di Dressage, che domani culminerà con il Grand Prix Freestyle che chiuderà il programma. Oggi, su sedici partecipanti, i sei cavalieri tedeschi al via hanno monopolizzato le prime sei posizioni, con un podio tutto al femminile. A vincere è stata Isabell Werth, questa volta su Weihegold Old, unica a sfondare quota 80, trionfando con 81.565, davanti a Jessica von ...

Grand prix pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 oggi (15 novembre) : orario d’inizio - tv - startlist e ordine di discesa sul ghiaccio : Ci siamo. Alle 12:00 italiane comincerà ufficialmente la Rostelecom Cup, quinta tappa della serie ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura in scena presso l’imponente MegaSport Arena di Mosca (Russia). Nella prima giornata di competizioni scenderanno sul ghiaccio tutti i partecipanti per eseguire il primo segmento di gara. A dare inizio alle ostilità saranno i pattinatori della specialità maschile (12:00), con Uno Shoma capofila ...

Tuffi - Grand prix Kuala Lumpur 2019 : Malesia da battere - in casa. Ma si pensa già al 2020 : Siamo ormai giunti al penultimo appuntamento con il Grand Prix di Tuffi 2019:, ecco la seconda (e penultima) tappa del trittico “del Pacifico”, che da copione si disputa a novembre tra Australia, Malesia e Singapore, a cinque mesi di distanza dalle precedenti prove in programma a giugno 2019. Il tutto favorito naturalmente dalle condizioni meteo che incoraggiano ancora l’attività Tuffistica da quelle parti. Dal 15 al 17 ...