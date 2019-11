Curling | Europei 2019 | Svezia e Scozia si sfideranno nella Finale femminile | battute

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile conquista la promozione in Serie A - le azzurre tornano subito tra le grandi : L’Italia femminile conquista la promozione in Serie A agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale raggiunge l’obiettivo della vigilia e torna immediatamente nella massima categoria della rassegna continentale dopo un solo anno di purgatorio, le azzurre riscattano prontamente la retrocessione di dodici mesi fa e fanno festa in terra scandinava dopo aver sconfitto ...

Europei Curling – Italia maschile eliminata ai Playoff : donne promosse nel Gruppo A : Agli Europei Gruppo B di Helsingborg, in Svezia, le ragazze superano in semifinale l’Ungheria e si guadagnano così il ritorno nella massima serie. Uomini out dai Playoff ma comunque qualificati per i Mondiali L’Italia femminile, dopo un anno di purgatorio, torna nel Gruppo A del Curling continentale. Fondamentale la vittoria odierna agli Europei del Gruppo B di Helsingborg, in Svezia, dove la Nazionale formata da Stefania ...

Curling - Europei 2019 oggi (22 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi venerdì 22 si entra nel vivo agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Alle ore 14.00 spazio alle due semifinali femminili mentre alle ore 19.00 si assegneranno le prime medaglie visto che andranno in scena le finali per il bronzo di entrambi i sessi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi venerdì 22 novembre agli Europei 2019 di ...

Curling Femminile - Europei 2019 : la Svezia difende il titolo in semifinale contro la Russia. La Svizzera sfida la Scozia : Terminato il roud robin degli Europei 2019 di Curling Femminile le quattro squadre qualificato si proiettano alle semifinali che si disputeranno oggi a partire dalle ore 14.00. Le campionesse in carica e padrone di casa della Svezia se la vedranno con la Russia. Le scandinave hanno concluso il proprio percorso di qualificazione con sette vittorie e due. Sono state più brave le russe che hanno collezionato una vittoria in più e, ovviamente, una ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Danimarca e Scozia : Svizzera e Svezia si sfideranno nella finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). Gli elvetici hanno strapazzato la Danimarca per 8-5 mentre i padroni di casa hanno travolto la Scozia con un netto 8-4. I rossocrociati hanno marcato due punti nel primo end, poi hanno rubato la mano nella quinta frazione siglando due punti e poi si sono replicati nell’ottavo periodo. I ...

Curling - Europei 2019 : definite le semifinali femminili - Svizzera-Scozia e Russia-Svezia le sfide per le medaglie : Svizzera-Scozia e Russia-Svezia saranno le semifinali femminili degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). L’ultima giornata della fase a gironi ha definito gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, le quattro squadre erano già certe del passaggio del turno e ora hanno conosciuto anche le avversarie delle sfide che andranno in scena domani pomeriggio (ore 14.00). La Svizzera di ...

Curling - Europei 2019 : definite le semifinali femminili - Svizzera-Scozia e Russia-Svezia in lotta per le medaglie : Svizzera-Scozia e Russia-Svezia saranno le semifinali femminili degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). L’ultima giornata della fase a gironi ha definito gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, le quattro squadre erano già certe del passaggio del turno e ora hanno conosciuto anche le avversarie delle sfide che andranno in scena domani pomeriggio (ore 14.00). La Svizzera di ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile vola in semifinale nella Serie B - le azzurre giocheranno per la promozione : L’Italia femminile si è qualificata alle semifinali della Serie B degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Inghilterra per 9-1 nell’ultimo incontro della fase a gironi e al momento si trova in testa alla classifica generale insieme alla Turchia con 7 vittorie, le azzurre hanno una lunghezza di vantaggio sull’Ungheria e ...

Curling - Europei 2019 : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca - stasera le semifinali. Nordici ed elvetici favoriti : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca sono le semifinali maschili degli Europei 2019 di Curling che andranno in scena questa sera (ore 19.00) sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Gli abbinamenti si sono definiti attorno all’ora di pranzo, al termine dell’ultima tiratissima giornata del round robin: la Svizzera ha vinto lo scontro diretto contro l’Italia chiudendo così al secondo posto ed estromettendo gli azzurri dalla lotta per ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia perde con la Svizzera all’extra-end e viene eliminata - addio semifinali per gli azzurri : L’Italia non riesce nell’impresa di qualificarsi alle semifinali degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia), la nostra Nazionale maschile è stata sconfitta dalla Svizzera per 7-5 nell’ultimo match del round robin e i risultati delle altre partite non sono stati favorevoli. Gli azzurri chiudono la fase a gironi al quinto posto e dunque non potranno andare alla caccia di una medaglia dopo aver ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei Curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta e regala l’extra end agli azzurri : 5-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Italia a punto dopo sei lanci ma ora inizia il gioco delle guardie 11.49: La bocciata degli svizzeri 11.49: Gonin piazza la stone a punto 11.46: Si va all’extra end. Ci si gioca tutto qua! Retornaz si va a prendere il punto ma adesso la mano è per gli svizzeri. L’Italia ha già rubato la mano due volte in questo match. Ci deve provare 11.44: Non perfetto il tiro di Schwaller ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei Curling 2019 in DIRETTA. Errore di Retornaz e gli elvetici rubano la mano : 4-5 all’ultimo end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Brunner decisivo ancora una volta. Doppia bocciata e ora ci sono solo stone svizzere nella casa 11.40: Un punto Italia quando mancano gli ultimi cinque tiri 11.38: La Danimarca batte la Germania e dunque l’Italia è fuori dalle semifinali se perde con la Svizzera 11.32: NOOOOOOOOOOOOOOOO!!! L’Errore di Retornaz regala la mano alla Svizzera. Sanguinolenta la mano persa dagli ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei Curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri tornano in vantaggio ma non brillano : 4-3 dopo sette end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Mano nulla, si passa all’ottavo end 10.49: Doppia bocciata di Mosaner, stone italiana a punto 10.48: La Danimarca ruba la mano e va sul 6-4 con la Germania 10.44: Svezia-Scozia 5-2 e anche questa è una buona notizia per gli azzurri. Russia-Inghilterra 3-2, Norvegia-Olanda 3-3 10.43: Arrivano notizie dagli altri campi: Germania-Danimarca 4-5. Si gioca tutto sul filo del ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei Curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri tornano in vantaggio ma non brillano : 4-3 dopo sei end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Retornaz prende il punto e l’Italia torna in vantaggio ma ci sarà ancora da soffrire: 4-3 10.35: Italia in difficoltà sulla propria mano. Svizzera aggressiva e azzurri che devono puntare a prendere il punto 10.23: La Svizzera prende il punto e chiude in parità il primo tempo ma al rientro l’Italia avrà a disposizione la mano: 3-3 10.21: Mancano gli ultimi due lanci. Italia ...