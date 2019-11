Ciclismo femminile | incidente per Letizia Paternoster | travolta da un’auto Le condizioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019)è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente ledell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Arco per accertamenti. Dalle prime informazioni ledella giovane azzurra non sembrano preoccupanti, nonostante un colpo al viso e qualche contusione dovute all’impatto con la vettura. L’riaccende i riflettori sulla questione sicurezza per quanto riguarda i ciclisti.è solo l’ultima di una lunga lista di amanti del pedale investiti da un’auto. Solo pochi giorni ...

