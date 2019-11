Antonello Venditti e Francesco De Gregori Insieme dopo 50 anni | concerto a Roma

Francesco De Gregori e Antonello Venditti : concerto-evento allo Stadio Olimpico : Francesco De Gregori e Antonello VendittiFrancesco De Gregori e Antonello VendittiFrancesco De Gregori e Antonello VendittiFrancesco De Gregori e Antonello VendittiFrancesco De Gregori e Antonello VendittiQuando due artisti del calibro di Francesco De Gregori e Antonello Venditti uniscono le forze per dare vita a un progetto nuovo, inedito e sorprendente, è sempre una festa. I due, che saranno ospiti della seconda edizione del Vanity Fair ...

Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma - un evento unico nel 2020 : biglietti in prevendita : Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma per un evento unico in programma il 5 settembre 2020 nel cuore della capitale. I due artisti lo hanno annunciato ieri sera, ospiti della nuova edizione di X Factor Italia. Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono saliti a sorpresa sul palco dell'X Factor Dome per cantare due pezzi-simbolo delle rispettive carriere: Bomba O Non Bomba da Sotto Il Segno Dei Pesci del ...

Francesco De Gregori e Antonello Venditti terranno un concerto speciale a Roma il 5 settembre 2020 : Francesco De Gregori e Antonello Venditti, due dei più famosi cantautori italiani, hanno annunciato che terranno un concerto speciale il 5 settembre 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. In passato De Gregori e Venditti hanno realizzato un disco insieme –

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Antonello Venditti e Francesco De Gregori ospiti : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Antonello Venditti : Antonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci sarà anche Antonello Venditti. Cantautore, all’anagrafe Antonio Venditti, 70 anni. Considerato fra i ...

Avezzano. Concerto di Natale con Antonello Venditti : Ad Avezzano nell’Aquilano il tradizionale “Concerto di Natale” si svolgerà nella cattedrale ed ospiterà il cantautore romano Antonello Venditti. L’artista si

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno dei Pesci - info e biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno Dei Pesci. Il cantautore romano tornerà quindi sul palco dopo i due live conclusivi in programma per la fine del mese di novembre a Milano e il 20 dicembre a Roma. Antonello Venditti si esibirà il 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, mentre il 29 gennaio sarà al PalaInvent di Jesolo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla ...