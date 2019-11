Tottenham | Mourinho si presenta ed è subito show | l’inizio è umile | ma la stoccata sulla

Tottenham - Mourinho ‘ruba’ due membri dello staff al Lille : “Sono arrabbiato e infastidito, soprattutto per il tempismo, ma cosa doveva fare il mio presidente davanti a due dipendenti che volevano andare via?”. Sono le dichiarazioni di Christophe Galtier, molto amareggiato per aver perso due membri del suo staff tecnico. Nel dettaglio si tratta del il vice Joao Sacramento e l’allenatore dei portieri Nuno Santos, che hanno deciso di seguire Mourinho al Tottenham. “Ognuno ha ...

Calciomercato Juventus - Mourinho vorrebbe Dybala al Tottenham : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, giocatore letteralmente rinato dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, il campione argentino sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Il nuovo allenatore degli Spurs José Mourinho (subentrato recentemente a Mauricio Pochettino) sarebbe un ...

Mourinho si presenta ai tifosi del Tottenham : “questa è la mia vita. Bale o Bruno Fernandes? Contento così” : L’era Mourinho al Tottenham è appena iniziata. Non intende fare rivoluzioni ma trasmettere a Kane e soci la sua mentalità vincente, facendo soprattutto tesoro degli errori commessi in passato. Conferenza stampa di presentazione per lo Special One, chiamato a raccogliere il testimone di Pochettino e guidare alla risalita una squadra che è affondata al 14esimo posto in Premier dopo una stagione che l’ha vista arrivare fino alla ...

Mourinho - un aziendalista al Tottenham : “Ora chiamatemi Mr Club” : Addio Special One, è cominciata l’era di Mr Club. Uno che va “a dormire col pigiama del club”. José Mourinho in conferenza stampa è sempre uno spettacolo. Gli tocca aggiornare il repertorio, ora che è il nuovo allenatore del Tottenham, ma la verve è sempre quella. Si dice “abbastanza umile”, ma non “più in forma di prima, perché in forma lo sono sempre stato”. Si dice “più forte”, ma ...

Inter - grazie Mourinho. Mercato impazzito con il Tottenham : doppio colpo in entrata? : L'Inter sta vagliando molto attentamente le occasioni che offre il calcioMercato. Non solo per portare alla pinetina i rinforzi richiesti da Antonio Conte a gennaio, ma anche per programmare la campagna acquisti estiva. Si stanno seguendo alcune opportunità a parametro zero, operazioni su cui Beppe

Calcio - José Mourinho al Tottenham : sarà il secondo allenatore più pagato al mondo : La notizia di José Mourinho al Tottenham ha scosso il mondo del Calcio. Lo Special One cercherà di riportare in alto gli Spurs dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. Il portoghese dopo alcuni mesi di inattività, seguiti alla negativa esperienza al Manchester United, è pronto a rimettersi in gioco con tutto il suo carisma. La sua avventura alla guida dei londinesi inizierà sabato alle 13.30 nell’atteso derby contro il West Ham. ...

Eto'o fa gli auguri a Mourinho per il suo arrivo al Tottenham : 'Buona fortuna - amico mio' : Samuel Eto'o, l'ex campione di Inter, Barcellona e Chelsea, tramite il suo profilo Instagram ha voluto mostrare nelle scorse ore il proprio affetto a Josè Mourinho, divenuto nelle scorse ore il nuovo allenatore degli inglesi Tottenham, squadra londinese di Premier League che ultimamente non ha conseguito i risultati sperati, ritrovandosi dopo dodici giornate al quattordicesimo posto. L'ex attaccante camerunese, oggi 38enne, ha dedicato parole ...

Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham : Josè Mourinho ha firmato il contratto che lo legherà al Tottenham fino al 2023, dopo voci e smentite è arrivata stamani l'ufficialità. L'inizio di stagione per il Tottenham è stato un parziale disastro, un avvio deludente che ha portato gli Spurs al quattordicesimo posto dopo dodici partite. Pensare che solamente l'anno scorso la squadra del mister Pochettino aveva raggiunto la finale di Champion's League, persa poi contro il Liverpool di Klopp. ...

Mourinho Tottenham : l’ex Inter vuole un bianconero : Mourinho Tottenham – Dopo l’esonero di Pochettino, l’ex Inter Mourinho è diventato il tecnico della squadra londinese. Non appena arrivato alla guida del club, il portoghese non ha perso tempo e tra le richieste di mercato, ecco spuntare un bianconero. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il tecnico lusitano avrebbe chiaro in mente un obiettivo; il nome sembra essere quello di Paulo Dybala, già la scorsa ...

Tottenham - le prime parole di Mourinho : “Qui c’è il miglior stadio al mondo. Ecco cosa posso promettere” : “Non potrei essere più felice e non vedo l’ora di affrontare la sfida”. Sono le prime parole di José Mourinho, ai microfoni ufficiali del club, da nuovo allenatore del Tottenham. “cosa posso promettere? Passione, vera passione. Passione per il mio lavoro, ma anche passione per il club. E’ quello che ho fatto per tutta la mia carriera e farò, ovviamente, di tutto per portare gioia a tutti coloro che amano ...

Calciomercato Napoli : Mourinho ha fatto il nome di Koulibaly. Lo vuole subito al Tottenham : Calciomercato Napoli: Mourinho ha fatto il nome di Koulibaly. Lo vuole subito al Tottenham Calciomercato Napoli – Secondo quanto rimbalza nelle ultime ore da diversi tabloid inglesi, l’attuale perno difensivo del Napoli, Kalidou Koulibaly sarebbe entrato nel mirino del Tottenham. L’indiscrezione è stata riportata pochi minuti fa anche in diretta sulle frequenze di Radio Marte. […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato ...

Tottenham - le prime parole di Mourinho : “prometto passione e lavoro - non potrei essere più felice di così” : Nella prima intervista da allenatore del Tottenham, José Mourinho ha promesso di mettercela tutta per riportare in alto gli Spurs E’ durato quasi un anno il periodo di riposo forzato per José Mourinho, lo Special One infatti da oggi è il nuovo allenatore del Tottenham, prendendo il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino. Lapresse Una sfida esaltante per il portoghese, come ha sottolineato lui stesso ai canali ufficiali del ...

Tottenham - Mourinho : ”La partenza di Llorente ha lasciato un vuoto in attacco” : Tottenham, Mourinho: ”La partenza di Llorente ha lasciato un vuoto in attacco”. Le dichiarazioni dello Special One a Sky Sports ULTIME NOTIZIE – Josè Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista negli studi di Sky Sports. Secondo quanto riportato dalla testata online della tv satellitare britannica, lo Special One si è, tra […] Leggi tutto L'articolo Tottenham, Mourinho: ”La partenza ...

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham : “Sono emozionato” : José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Ha firmato un contratto fino al giugno 2023 dopo che il club ha esonerato l'argentino Mauricio Pochettino, in carica da cinque anni, con la motivazione ufficiale dei deludenti risultati ottenuti in campionato che vedono la squadra quattordicesima in Premier League. Il tecnico portoghese è "uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio", ha detto il presidente della società Daniel ...